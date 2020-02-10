Киев заявил о неэффективности министерских встреч в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины заявил, что встречи глав МИД в «нормандском формате», неэффективны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, члены Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на заседании, прошедшем в декабре 2019 года в Братиславе, пришли к выводу, что подобные встречи между главами внешнеполитических ведомств «не очень эффективны» в формате «нормандской четверки».

«Лидеры решили, что эту работу надо убрать из слабых рук их министров и сделать ее самим. Да будет так», — отметил Пристайко.

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