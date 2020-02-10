МИД Украины: Киев пока не намерен назначать посла в РФ
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев пока не намерен назначать своего посла в России и соответствующего запроса от Москвы получено не было, передает РИА «Новости».
Ране ряд СМИ сообщали, что российская сторона рассматривает кандидатуры на должность посла РФ на Украине. Предполагалось, что им станет вице-премьер страны Дмитрий Козак.
«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Также в МИД Украины подтвердили, что не получали от РФ запрос на назначение нового посла.
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