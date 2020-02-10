Крашенинников: возможны изменении нормы о роспуске Госдумы в Конституции

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции Павел Крашенинников заявил, что из Конституции РФ может исчезнуть пункт о роспуске президентом Государственной думы в том случае, если ГД три раза отклонит кандидатуру председателя правительства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В настоящее время, согласно Конституции России, в указанных случаях президент страны имеет право самолично назначить премьер-министра и распустить кабмин.

Предполагается, что в поправке будет говорится «назначает и вправе распустить. Не обязан».

По словам Крашенинникова, после третьего раза глава государства «может назначить и распустить Думу или нет».

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию российский лидер Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль не знаком с идеей внести в Конституцию понятие «федеральные территории»

— Общественная палата готовится к войне с фейками о поправках в Конституцию

— Песков пояснил слова Путина о продиктованных жизнью изменениях к Конституции