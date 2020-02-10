Лавров оценил трудности взаимоотношений США и России
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о трудностях в российско-американских отношениях. Об этом сообщает «Российская газета».
Он указал на трудности в работе с коллегами из США, несмотря на позицию американского лидера Дональда Трампа.
Министр напомнил, что группа по устранению спорных вопросов в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона действует, однако ее работа постоянно буксует.
«Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано», — добавил Лавров.
Глава МИД также рассказал о том, что в ходе его визита в США и Трамп, и госсекретарь США Майк Помпео выражали намерения к стабилизации отношений двух стран.
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