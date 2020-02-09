Экзит-пол: правящая партия Азербайджана лидирует на парламентских выборах

В Азербайджане правящая партия «Новый Азербайджан», которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев, может получить наибольшее количество депутатских мандатов в составе нового парламента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты экзит-пол американской компании Arthur J. Finkelstein & Associates.

Согласно прогнозам, кандидаты от партии «Новый Азербайджан» набирают большинство в 69 избирательных округах и 125. Еще 41 мандат получают независимые кандидаты.

Алиев назначил внеочередные выборы в парламент Азербайджана в конце прошлого года после самороспуска парламента.