В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, которые прошли в Сочи, состояли из нескольких этапов. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Первая часть встречи была организована днем в пятницу, 7 февраля. Политики обсудили актуальные вопросы, пока ждали часть российской делегации, которая не могла добраться до Сочи из-за неблагоприятных погодных условий.

Второй этап проходил вечером уже с делегацией из России. Песков отметил, что это было необходимо, так как некоторые вопросы требовали экспертной оценки и мнений. Например, вопрос по косвенному субсидированию Белоруссии.

«Конечно, президенты прибегают к экспертным знаниям своих министров», — добавил пресс-секретарь российского политика.

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