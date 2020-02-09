Песков объяснил эмоциональное поведение Лукашенко защитой суверенитета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил эмоциональное поведение лидера Белоруссии Александра Лукашенко накануне переговоров в Сочи. Об этом сообщают Вести.Ru.

Поведение Лукашенко объясняется защитой суверенитета и интересов Белоруссии, заявил Песков. При этом он отметил, что главы обоих государств делают многое для развития двусторонних отношений.

7 февраля 2020 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи, на которой обсуждались вопросы взаимной интеграции и поставок энергоносителей.

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