Зеленский захотел еще одну «нормандскую встречу»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое проведение еще одной встречи в «нормандском формате». Об этом он сказал после встречи с папой Римским Франциском в Ватикане, передает ТАСС.

Зеленский отметил, что он бы хотел вновь провести «нормандскую встречу» через два месяца в Берлине.

Украинский политик рассказал, что за два месяца после «нормандии» в Париже» он просил Папу помочь с освобождением украинцев, которых арестовали иди взяли в плен в Донбассе, Крыму или России.

9 декабря 2019 года состоялась встреча глав государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии. «Газета.Ru» следила за саммитом в режиме онлайн.

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