Зеленский назвал «проверкой на подлинность» встречу с папой Римским
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Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу в Ватикане с папой Римским Франциском, цитирует его РИА «Новости».
Зеленский отметил, что его встреча с Папой, действительно была неким «моментом истины».
«Словно проверка на подлинность», — охарактеризовал встречу Зеленский.
Он рассказал, что обсудил с Франциском самые важные вопросы, касающиеся Украины. Зеленский признался, что почувствовал от папы Римского некую поддержку и понимание.
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