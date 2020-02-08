Зеленский назвал «проверкой на подлинность» встречу с папой Римским

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу в Ватикане с папой Римским Франциском, цитирует его РИА «Новости».

Зеленский отметил, что его встреча с Папой, действительно была неким «моментом истины».

«Словно проверка на подлинность», — охарактеризовал встречу Зеленский.

Он рассказал, что обсудил с Франциском самые важные вопросы, касающиеся Украины. Зеленский признался, что почувствовал от папы Римского некую поддержку и понимание.

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