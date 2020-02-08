Погибшего в авиакатастрофе депутата Хайруллина похоронили в Казани

Депутата от партии Госдумы «ЕР» Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе 7 февраля, похоронили в Казани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя парламента республики.

Согласно имеющимся данным, Хайруллина похоронили рядом с могилой его матери на мусульманском кладбище в поселке Мирный.

Также днем 8 февраля в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая прошла церемония прощания с депутатом. На мероприятии присутствовали сотни людей.

7 февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы погиб Хайруллин, а также еще два человека были ранены.

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