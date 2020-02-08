Фадеев: поправки в Конституцию направлены на развитие страны в длительной перспективе

Готовящиеся поправки в Конституцию РФ направлены на развитие страны в длительной перспективе, считает председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции, добиться того, чтобы каждый человек, каждый гражданин страны имел возможность достичь достойной жизни <…> Надо добиться того, чтобы <...> была длительная перспектива, чтобы хотя бы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну», - цитирует Фадеева ТАСС.

» Сейчас эта задача, я считаю, самая главная. Об этом собственно, президент говорил. На это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения правительства, на это направлен конкурс «Лидеры России », - сказал он, выступая на региональном полуфинале конкурса, который в субботу открылся в Петербурге.

Фадеев пояснил, что в понятие «достойная жизнь» входит не только повышение материального благосостояния, но возможность для молодежи получить качественное образование, построить карьеру.