Зеленский: папа Римский назвал меня «президентом мира»

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что папа Римский Франциск назвал его «президентом мира». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

Такое заявление Зеленский сделал после встречи с папой Римским в Ватикане.

Он отметил, что в настоящее время у него «такой имидж в Европе».

Ранее сообщалось, что на встрече в Ватикане президент и понтифик в частной беседе обсудили тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе. Они обменялись подарками. Кроме того, Зеленский пригласил Папу Римского на Украину.

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