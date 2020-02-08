Боррель призвал Евросоюз отстаивать свои ценности перед США, РФ и КНР

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен наладить отношения с ведущими странами и отстаивать свои ценности, в том числе перед США, Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, страны Евросоюза должны начать предлагать вышеупомянутым государствам убедительные концепции отношений.

При этом он отметил, что эти «игроки» отличаются друг от друга в значительной степени, поэтому необходим разный в зависимости от ситуации подход.

Кроме того Боррель добавил, что ЕС не должен впадать в иллюзии, но быть готовым защищать интересы и ценности Союза.

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