Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, за его спиной стоят многие, а также он и грузинский народ имеют международную поддержку.

«С 1 марта на базе «Президентской библиотеки Саакашвили» я открываю свой штаб, личный штаб…», — написал Саакашвили.

Он также добавил, что выступает за единство всех оппозиционных групп.

Осенью текущего года в Грузии состоятся парламентские выборы. В настоящее время экс-президент республики Саакашвили находится вне своей страны, так как действующие власти возбудили против него уголовные дела.