﻿Медведев выразил соболезнования родным погибшего в авиакатастрофе Хайруллина

Зампредседателя Совбеза, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате авиакатастрофы в Татарстане депутата Госдумы, члена ЕР Айрата Хайруллина, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Хайруллин был ярким и неординарным человеком, который смог неоднократно продемонстрировать свой талант — бизнесмена и политика.

По словам Медеведева, чем бы депутат ни занимался, его деятельность всегда была посвящена созиданию.

«Добрая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его семьи, коллег и друзей», — говорится в телеграмме.

7 февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, еще двое были ранены. Среди погибших оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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