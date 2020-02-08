МИД РФ: Москва проведет с Анкарой консультации по сирийскому Идлибу
В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что в скором времени российские представители посетят Анкару с целью проведения консультаций с турецкой стороной по вопросу эскалации в сирийском Идлибе, передает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова.
По его словам, стороны действительно имеют договоренности относительно проведения общих консультаций.
В российском МИД сообщили, что военные специалисты из России и Турции погибли из-за действий боевиков в Сирии.
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