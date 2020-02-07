Путин и Лукашенко провели «второй тайм переговоров»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко устроили «второй тайм переговоров». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского лидера, одной из главных целей этой встречи является знакомство белорусской делегации с новыми членами российского правительства.

«Продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию, имею в виду, что мы спортом только что позанимались», — сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко отметил, что «уже хорошо познакомился» с новыми членами российского кабмина.

Как рассказал лидер республики, в разговоре он «повспоминал» всяких пакостей общей истории» двух стран.

«Это зря, надо помнить только хорошее», — в ответ на это с улыбкой сказал Путин.

При этом Лукашенко возразил на это, что его комментариев не слышал никто.

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