Глава комитета ГД по аграрным вопросам подтвердил смерть Хайруллина в авиакатастрофе

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Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил гибель зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрата Хайруллина при крушении самолета в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

«Да. Информация из Татарстана. На 99,9 процента точно, что это он», — сказал Кашин.

Он добавил, что помощник и пилот находятся в тяжелом состоянии, но живы.

Ранее стало известно, что вертолет Bell 407 разбился в районе города Лаишево в Татарстане. На борту летательного аппарата находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, а еще двое были ранены. Как сообщалось, погибшим оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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