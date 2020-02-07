Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным тет-а-тет в Сочи

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о чем они переговорили с главой России Владимиром Путиным в ходе двухсторонних переговоров в Сочи, передает РИА «Новости».

По его словам, они «дошли до глубины седых времен» совместной жизни РФ и Белоруссии в одном государстве, затронули исторические даты и моменты.

Кроме того, сторону обсудили темы, затрагивающие общих соседей, стран СССР.

«В общем, о многом поговорили (в узком составе), ну и дошли до современности», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что к некоторым вопросам президенты вернуться, когда в Сочи приедет российская делегация, самолет которой из-за непогоды приземлился в Минеральных водах.

Лукашенко добавил, что «есть, о чем говорить, есть над чем работать».

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