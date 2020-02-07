Kyodo: премьер Японии приедет в Москву на День Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приедет в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание Kyodo.

Также известно, что с 8 по 10 мая планируется саммит между Абэ российским лидером Владимиром Путиным.

В Россию на торжества были приглашены американский президент Дональд Трамп, глава Турции Реджеп Эрдоган, лидер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель КНР Си Цзиньпин.

В декабре 2019 года начал работать официальный сайт празднования 75-летия Победы, на MAY9.RU будут информировать о проведении образовательных лекций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль не пригласил руководство Польши на празднование Дня Победы в Москву

— Президент Чехии намерен посетить Россию в День Победы

— В Кремле ответили на вопрос о Зеленском и 9 Мая