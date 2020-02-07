Лавров прибыл в Венесуэлу для встречи с Мадуро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каракас с рабочим визитом, сообщает РИА «Новости».

В рамках визита запланирована встреча главы МИД России с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Кроме того, Лавров встретится с венесуэльским коллегой Хорхе Арреаса.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. В результате лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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