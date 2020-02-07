Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление японского премьера на «Съезде за возвращение северных территорий».

Абэ отметил, что собирается продвигать работу по поиску приемлемого для обеих сторон решения. Он подчеркнул значимость укрепления дружеских отношений между Россией и Японией.

«Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — заявил японский премьер.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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