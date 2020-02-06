Трамп: процедура импичмента cтала серьезным испытанием для меня и США
Президент США Дональд Трамп назвал дело об его импичменте, которое ранее было закрыто американским Сенатом, серьезным испытанием для себя и страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Американский лидер отметил, что сам процесс против него был инициирован «бесчестными коррумпированными людьми».
«Все знают, что моей семье, нашей великой стране и вашему президенту пришлось пройти через серьезное чудовищное испытание», — заявил Трамп.
По его словам, эти люди (демократы, — прим. ред. ) сделали все, чтобы разобщить жителей США «и, делая это, они нанесли тяжелые раны нашему народу».
Ранее Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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