Тимошенко повредила палец во время потасовки в Раде

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оторвала провода у микрофона на месте спикера Рады Дмитрия Разумкова и повредила палец, передает РИА «Новости».

В четверг, 6 февраля, в Раде рассматривается законопроект о рынке земли. Из-за документа днем в парламенте уже происходили потасовки между депутатами. На это раз Тимошенко при попытке сломать микрофон повредила себе палец до крови.

Уточняется, что пострадал большой палец политика.

После получения повреждения Тимошенко наклеила пластырь и продолжила участие в заседании.

По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, теперь лидер «Батькивщины» должна компенсировать нанесенный ущерб государству.

«В противном случае ее ждет уголовная ответственность», — пригрозил Арахамия.

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