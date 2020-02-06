Путин подписал закон о создании новой должности для Медведева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании должности зампредседателя Совета Безопасности России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в указе, заместитель председателя Совета Безопасности назначается и освобождается от должности президентом РФ. Его полномочия также определяются президентом.

Ранее после объявления об отставке правительства Путин предложил экс-премьер-министру РФ Дмитрий Медведеву занять должность зампредседателя Совбеза. Новым главой кабмина стал экс-руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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