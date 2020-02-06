В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса
В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».
В частности, всех пришедших на заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию журналистов проверяли устройством для съемки изображений в инфракрасном диапазоне волн. Каждого человека останавливали и в течение одной минуты осматривали тепловизором.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это вызвано мерами безопасности.
«Это меры предосторожности», — сказал Песков.
На сегодняшний день от коронавируса скончались уже почти 565 человек. В два раза больше (1344 человек) выздоровели. Общее число зараженных по всему миру составляет 28,3 тыс. человек.
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