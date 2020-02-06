В Раде второй раз за день произошла потасовка из-за закона о продаже земли

Депутаты Рады во время рассмотрения законопроекта о рынке земли несколько раз устраивали потасовку, передает РИА «Новости».

Стычка была замечена между депутатами от фракции «Слуга народа» и оппозиционной партии «Батькивщина». Все началось после того, как лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Последовавших за ней депутатов остановили коллеги из «Слуги народа». После этого депутаты начали махать руками и заслонять проход друг другу.

В четверг, 6 февраля, народные депутаты Верховной Рады проголосуют за проект закона о рынке земли во втором чтении.

Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

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