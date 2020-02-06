В МИД рассказали о погибших от рук террористов военных из России и Турции

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что военные специалисты из России и Турции погибли из-за действий боевиков в Сирии.

По данным ведомства, всего за пределами зоны деэскалации погибли больше сотни сирийских военнослужащих и мирных жителей. Российские силы и войска Турции такте понесли человеческие потери. В частности, в середине января была замечена необычная активность боевиков, которые нарастили атаки. Только за последние 14 дней января было зафиксировано более тысячи нападений.

Кроме того, террористы до сих пор не оставляют попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим», утверждают в МИД.

«Все это свидетельствуют лишь об одном – о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук», — резюмировали в ведомстве.

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