Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Гуайдо в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщает Twitter американской администрации.

«Президент Дональд Трамп приветствовал Хуана Гуаидо в Белом доме», — говорится в сообщении.

В Белом доме также отметили, что Вашингтон будет продолжать работать со своими партнерами в регионе, чтобы противостоять «незаконной диктатуре в Венесуэле», а также стоять на стороне народа этой страны «для достижения демократического будущего и процветания».

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