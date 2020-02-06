Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Гуайдо в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщает Twitter американской администрации.
«Президент Дональд Трамп приветствовал Хуана Гуаидо в Белом доме», — говорится в сообщении.
В Белом доме также отметили, что Вашингтон будет продолжать работать со своими партнерами в регионе, чтобы противостоять «незаконной диктатуре в Венесуэле», а также стоять на стороне народа этой страны «для достижения демократического будущего и процветания».
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