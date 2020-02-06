Пелоси: Трамп остается угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что президент США Дональд Трамп по-прежнему является угрозой для американской демократии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала по итогам голосования в сенате по делу об импичменте главы Белого дома.

По ее мнению, Трамп и республиканцы сената «привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов» Конституции США.

«Президент остается постоянной угрозой американской демократии», — отметила Пелоси.

Она добавила, что Трампа можно считать угрозой, так как он видит себя «выше закона» и считает, что «может коррумпировать выборы», если у него возникнет такое желание.

Ранее Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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