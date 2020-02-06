Трамп выложил в Twitter видео, где ему сулят вечное президентство

Президент США Дональд Трамп выложил в своем Twitter ролик, на котором ему сулят вечное президентство.

На видео виден американский лидер, который выступает с трибуны без звука. В это время на экране перечисляются даты четырехлетних сроков будущих президентов: 2020, 2024, 2028 и так далее. При этом счет убыстряется, останавливаясь на стотысячном годе нашей эры.

Как показано на кадрах, после этого демонстрируется надпись: «Трамп навсегда!». Этот момент сопровождается композицией «В пещере горного короля» из сюиты Эдварда Грига «Пер Гюнт».

Ранее Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения по делу об импичменте.