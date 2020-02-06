Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/737/12944737/2020-02-05T034237Z_1296198508_HP1EG250AB1CZ_RTRMADP_3_USA-TRUMP-SPEECH-pic905-895x505-32870.jpg">

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по второму пункту обвинения на процессе по импичменту, передает РИА «Новости».

Сообщается, что американский лидер также не был признан виновным в воспрепятствовании конгрессу.

Как стало известно, 53 сенатора-республиканца проголосовали против данного обвинения, а 47 демократов — за.

При этом для признания Трампа виновным нужно было 67 голосов.

Таким образом, процесс импичмента закончился и главу США не отстранят от власти.

Как отмечается, решение Сената не может быть обжаловано.

Ранее главу Белого дома оправдали по обвинению в превышении полномочий.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трампа оправдали по первой статье обвинения по делу об импичменте