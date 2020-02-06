Трампа оправдали по первой статье обвинения по делу об импичменте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/198/12926198/upload-2020-01-22T120821Z_614145987_RC20LE9KN0ET_RTRMADP_3_DAVOS-MEETING-pic905-895x505-72389.jpg">

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, по которой его считали виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате соответствующего голосования 52 сенатора отказались признать главу США виновным по данному обвинению.

Как известно, для признания вины американского лидера и его отстранения от власти было необходимо набрать как минимум 67 голосов из 100 возможных.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.