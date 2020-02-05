США решили принять новые меры против Венесуэлы в борьбе с «диктатурой»

Американская сторона планирует предпринять дополнительные меры против Венесуэлы, чтобы побороть «диктатуру». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заявление высокопоставленного источника Белого дома.

Он отметил, что давление на венесуэльскую сторона набрало пока лишь половину силы. Для улучшения ситуации Соединенные Штаты хотя использовать еще множество средств.

«Мы планируем использовать столько из них, сколько необходимо», — продолжил источник.

По его словам, главная цель США — «положить конец диктатуре».

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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