Путин призвал кабмин обеспечить дебюрократизацию

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить прорыв в дебюрократизации во всех областях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление было сделано в рамках совещания с членами обновленного правительства.

Глава государства выразил мнение, что такие действия усилят доверие со стороны граждан, а также спровоцируют улучшение работы по нацпроектам и целям развития.

Российский лидер подчеркнул, что кабмин уже проводит оптимизацию административных процедур, а также занимается внедрением современных цифровых технологий для удобства осуществления деятельности правительства и ведомств.

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