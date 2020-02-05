Песков пояснил слова Путина о продиктованных жизнью изменениях к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил слова российского лидера Владимира Путина о том, что изменения к Конституции продиктованы жизнью, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, президент инициировал изменения в Конституцию с целью улучшения работы политической системы, а также дальнейшего формирования социально ориентированного государства.

Песков также высказался насчет предложения об индексации пенсий. Он назвал это нововведение серьезной финансовой нагрузкой. Однако, по мнению представителя Кремля, Россия к ней готова.

До этого Путин заявил, что предложенные им поправки продиктованы жизнью.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию российский лидер заявил во время послания Федеральному собранию.