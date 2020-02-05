В Кремле назвали цели поправок к Конституции
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил цель готовящихся поправок к Конституции, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, они призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны.
Песков сказал, что в дальнейшем российский лидер Владимир Путин планирует продолжать путь России как социально ориентированного государства.
Он также желает обеспечить поступательное, качественное развитие и совершенствование всей государственной системы РФ.
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.
До этого стало известно, почти 90 правок к проекту об изменении Конституции внесены в Госдуму.