На Украине ограничат зарплаты чиновникам

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению зарплат чиновников, сообщает телеканал «112 Украина».

В ходе совещания у Зеленского премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о решении упорядочить вопрос с заплатами чиновников. Так, зарплата министров и дугих высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Заработная палата будет «в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат».

Также решено ограничить выплаты премий в размере не более одного оклада. Информация о зарплатах будет публиковаться в открытом доступе ежемесячно.

Отмечается, что Зеленский поддержал данное решение, назвав его «справедливым».

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародоваться ежемесячно.

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