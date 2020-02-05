На Украине ограничат зарплаты чиновникам
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению зарплат чиновников, сообщает телеканал «112 Украина».
В ходе совещания у Зеленского премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о решении упорядочить вопрос с заплатами чиновников. Так, зарплата министров и дугих высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Заработная палата будет «в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат».
Также решено ограничить выплаты премий в размере не более одного оклада. Информация о зарплатах будет публиковаться в открытом доступе ежемесячно.
Отмечается, что Зеленский поддержал данное решение, назвав его «справедливым».
Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародоваться ежемесячно.
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