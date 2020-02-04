ООН ожидает от США решения проблемы с выдачей виз дипломатам

Ситуация с отказами в выдаче американских виз дипломатам разных стран должна быть урегулирована, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американские визы должны выдаваться дипломатам, планирующим принять участие в работе ООН, должны выдаваться на регулярной основе, отметил Гутерреш. Он подчеркнул, что существующая проблема нарушает нормальные условия функционирования организации.

В сентябре 2019 года несколько членов делегации России на сессии Генеральной ассамблеи ООН не получили американские визы. Также США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу в январе 2020 года.

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