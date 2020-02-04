Макрон заявил о желании России пересмотреть историю Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны. Такое заявление французский лидер сделал во время выступления перед студентами в рамках своего рабочего визита в Польшу, сообщает РИА Новости.

В настоящее время существует риск искажения исторической памяти, отметил Макрон. Он подчеркнул, что видит попытки России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и возложить вину на народ Польши.

Кроме того, президент Франции отметил попытки Польши «стереть 1989 год» и стремление Венгрии пересмотреть историю XX века.

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