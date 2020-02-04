Рейтинг Трампа взлетел до небывалых 49%

Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до 49%, свидетельствуют результаты исследования американский института общественного мнения Gallup.

По данным исследования, 63% американцев одобряют экономическую политику главы государства. Данный показатель превышает рейтинг Трампа в этой категории за весь срок его президентства, а также превосходит лучший показатель экс-президента Барака Обамы (59%).

Кроме того, на фоне подписания торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) рейтинг одобрения политики Трампа в области международной торговли достиг 50%. Также, несмотря на критику после ситуации с Ираном, 47% американцев поддерживают внешнюю политику Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

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