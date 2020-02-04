Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.

У Турции и России есть ряд серьезных стратегических проектов, отметил Эрдоган. Он подчеркнул важность сотрудничества сторон в вопросах ядерной энергетики и особое значение газопровода «Турецкий поток».

Кроме того, Турция не откажется от договоренностей с Россией о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в результате удара правительственных войск Сирии погибли пять турецких военных и трое гражданских. После этого глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ответ ликвидировала 76 военнослужащих сирийских правительственных войск.

При этом в российском Центре по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) отметила, что Турция не наносила ударов по позициям режима президента Сирии Башара Асада в Идлибе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Косачев назвал ситуацию в Идлибе испытанием российско-турецких договоренностей

— Турция не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии

— В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России