Почти 90 правок к проекту об изменении Конституции внесены в Госдуму

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В Государственную думу поступило 89 поправок к законопроекту об изменении Конституции России, заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает РИА Новости.

Все официально внесенные поправки касаются разных глав Конституции, отметил депутат. Он подчеркнул, что в настоящее время рабочая группа по подготовке изменений обсуждает еще 300 возможных поправок.

Ранее сообщалось, что срок подачи правок в Госдуму продлен до 14 февраля 2020 года.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.

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