Путин заявил об отсутствии связи между поправками к Конституции и сроком его полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки к Конституции нужны для выстраивания единой системы власти, а не для продления полномочий президента. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что выдвинул такое предложение, поскольку муниципалитеты не связаны напрямую с государством.

По мнению Путина, необходима единая система власти, при которой ее верхушка будет ответственна за работу в муниципалитетах. Муниципальные же единицы должны следить за страной и ее интересами. Именно для реализации такой системы было предложено внести изменения в Конституцию.

Российский лидер также отметил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не должно стать способом продления полномочий президента, выборы главы государства должны осуществляться на альтернативной площадке.

Он также сказал, что именно всенародное голосование поставит точку в вопросе о принятии поправок в Конституцию РФ.