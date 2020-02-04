Путин заявил об отсутствии связи между поправками к Конституции и сроком его полномочий

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки к Конституции нужны для выстраивания единой системы власти, а не для продления полномочий президента. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что выдвинул такое предложение, поскольку муниципалитеты не связаны напрямую с государством.

По мнению Путина, необходима единая система власти, при которой ее верхушка будет ответственна за работу в муниципалитетах. Муниципальные же единицы должны следить за страной и ее интересами. Именно для реализации такой системы было предложено внести изменения в Конституцию.

Российский лидер также отметил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не должно стать способом продления полномочий президента, выборы главы государства должны осуществляться на альтернативной площадке.

Он также сказал, что именно всенародное голосование поставит точку в вопросе о принятии поправок в Конституцию РФ.