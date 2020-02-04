Посол Франции счел «изоляцию» России неудачной стратегией

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция поддерживает диалог с Россией, поскольку удержание РФ «в изоляции» не давало результатов. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал стратегию «изоляции» России плохой, поскольку это не принесло положительных результатов.

Понсен также напомнил, что «нормандский саммит» долгое время не собирался и никакого прогресса не было.

По его словам, сейчас Франция нацелена на диалог с Россией, но диалог требовательный.

До этого между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Иране и ядерную сделку, сирийский и украинский кризисы.