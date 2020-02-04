Путин верит в достойный выход Китая из ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что Китай сможет с честью выйти из тяжелой ситуации с коронавирусом, цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что все страны мира заинтересованы в том, чтобы борьба с новым типом вируса оказалось успешной и он был побежден.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными», — сказал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. В настоящее время коронавирусом заражены 20,5 тысяч человек. Смогли выздороветь по всему миру 704 человека. Число жертв коронавируса, по последним сведениям, составляет 426 человек.

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