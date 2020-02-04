Путин: всенародное голосование поставит точку при внесении поправок в Конституцию
close
Президент России Владимир Путин заявил, что всенародное голосование поставит точку в вопросе о принятии поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Плебисцит и волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ», — подчеркнул глава государства.
Ранее стало известно, что свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
До этого во время послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин рассказал, что поправки в Конституцию России вносились 15 раз
— Путин: предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью