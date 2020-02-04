Путин заявил, что поправки к Конституции не нацелены на продление его полномочий

Президент России Владимир Путин пояснил, для чего выступил с инициативой внесения поправок к Конституции. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что эти изменения продиктованы жизнью и особо подчеркнул, что предложил их не для того, чтобы продлить свои полномочия.

Путин также подчеркнул, что за время своей работы на посту президента заметил, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».

Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента, думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — добавил он.

Глава государства также пояснил, что идея всероссийского голосования по этому вопросу является высшей формой демократии.

С такими заявлениями Путин выступил на встрече с представителями общественности в Вологодской области.