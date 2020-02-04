В Совфеде оценили заявления Киева о подготовке новых исков против Москвы

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о том, что Киев намерен подать новые иски против России в международные судебные инстанции. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, украинская сторона «заигралась» исками. Он считает, что поддержка Запада в предыдущие разы дала Киеву повод вновь подать иски.

Джабаров отметил, что внешняя политика Украины приведет к тому, что «Россия может отказаться от нее, как от торгово-экономического партнера».

Сенатор уверен, что нельзя сотрудничать со страной, «которая постоянно пытается хитрить и обманывать». Он отметил, что данные действия Киева ни к чему не приведут.

«Понятно, что все эти иски будут длиться годами и я не уверен, то нынешнее правительство дождется их разрешения в европейских судах», — сказал Джабаров.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.

Украина подала ряд исков против России за последние несколько лет. Обвинения касаются газа, поставок оружия и дискриминации крымских татар, нарушения прав человека в Крыму и Донбассе. Москва неоднократно опровергала обвинения.

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