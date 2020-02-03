США представят «сделку века» Совбезу ООН

США проинформируют Совет безопасности ООН о предложенной американским президентом Дональдом Трампом «сделке века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил постпред Бельгии про ООН Марк Пекстен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соединенные Штаты намерены запросить закрытые консультации 6 февраля 2020 года, отметил бельгийский постпред. Он подчеркнул, что участие в данной встрече примет советник президента США Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США и приняла решение о прекращении отношений с Израилем и Соединенными Штатами.

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